ФСБ России проводит конкурс творческих работ о деятельности ведомства

В ходе проведения Конкурса осуществляется отбор лучших произведений литературы и искусства, в которых на высоком художественном уровне создан положительный образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена деятельность ведомства.

Конкурс проводится по номинациям:

— «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле— и радиопередач);

— «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, репортажи, публицистика);

— «Музыкальное искусство» (профессиональная песня, авторская песня — отмечаются авторы стихов и музыки, исполнитель, концертные программы ансамблей и других творческих коллективов);

— «Кино— и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кинематографе);

— «Актерская работа» (в игровом кинематографе);

— «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).