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ФСБ России проводит конкурс творческих работ о деятельности ведомства
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ФСБ России проводит конкурс творческих работ о деятельности ведомства 

Префектура ЗАО 6 июля 2018
В ходе проведения Конкурса осуществляется отбор лучших произведений литературы и искусства, в которых на высоком художественном уровне создан положительный образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена деятельность ведомства.
Конкурс проводится по номинациям:
— «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле— и радиопередач);
— «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, репортажи, публицистика);
— «Музыкальное искусство» (профессиональная песня, авторская песня — отмечаются авторы стихов и музыки, исполнитель, концертные программы ансамблей и других творческих коллективов);
— «Кино— и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кинематографе);
— «Актерская работа» (в игровом кинематографе);
— «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).
На Конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в 2016-2018 гг. Полную информацию о предстоящем конкурсе можно найти на официальном сайте ФСБ http://www.fsb.ru/
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