В Строгине нарисуют «Город будущего»

Клуб «Современник» в Строгине соберет команду любителей живописи для участия в программе «Московский плэнер — Город будущего», который пройдет в живописной Строгинской пойме.

— Для новичков плэнер отличный шанс познакомиться с основами построения рисунка, материалами и техниками изобразительного искусства, а для практикующих художников возможность получить дополнительный опыт и поработать над своим стилем, — отметили организаторы.

Под руководством опытных художников участники не просто отобразят действительность, но и привнесут в нее свое видение, что поможет городу развиваться в дальнейшем.

Для участия необходимо оставить комментарий под постом «ВКонтакте» https://vk.com/sovremennik_club?w=wall-67968701_3270 с указанием своего ФИО и контактов (E-mail/ номер телефона).

Количество мест ограничено. Контактная информация: +7 (499) 740-10-25.