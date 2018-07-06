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В Строгине нарисуют «Город будущего»
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В Строгине нарисуют «Город будущего» 

Префектура СЗАО города Москвы 6 июля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Клуб «Современник» в Строгине соберет команду любителей живописи для участия в программе «Московский плэнер — Город будущего», который пройдет в живописной Строгинской пойме.
— Для новичков плэнер отличный шанс познакомиться с основами построения рисунка, материалами и техниками изобразительного искусства, а для практикующих художников возможность получить дополнительный опыт и поработать над своим стилем, — отметили организаторы.
Под руководством опытных художников участники не просто отобразят действительность, но и привнесут в нее свое видение, что поможет городу развиваться в дальнейшем.
Для участия необходимо оставить комментарий под постом «ВКонтакте» https://vk.com/sovremennik_club?w=wall-67968701_3270 с указанием своего ФИО и контактов (E-mail/ номер телефона).
Количество мест ограничено. Контактная информация: +7 (499) 740-10-25.
Фото: M24.ru.
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