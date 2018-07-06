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В КЦ «Салют» открылась «футбольная» выставка
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В КЦ «Салют» открылась «футбольная» выставка 

Управа района Куркино 6 июля 2018
Фото: Управа района Куркино
В Культурном центре «Салют» на улице Свободы начала работу выставка «Около футбола», посвященная одному из важнейших спортивных событий года — чемпионату мира по футболу-2018.
— В рамках мероприятий, проводимых в поддержку чемпионата мира-2018 по футболу организована выставка живописи современных российских художников. Главной темой работ, конечно же, является футбол и все, что около него, — рассказали организаторы.
Экспозиция будет доступна для осмотра в течение всего чемпионата — до 15 июля, посетителей ждут с 10.00 до 22.00. Вход свободный для всех желающих. Напомним, Культурный центр «Салют» располагается по адресу: улица Свободы, д. 37. (ск)
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