В КЦ «Салют» открылась «футбольная» выставка

Культурном центре «Салют» на улице Свободы начала работу выставка «Около футбола», посвященная одному из важнейших спортивных событий года — чемпионату мира по футболу-2018.

— В рамках мероприятий, проводимых в поддержку чемпионата мира-2018 по футболу организована выставка живописи современных российских художников. Главной темой работ, конечно же, является футбол и все, что около него, — рассказали организаторы.

Экспозиция будет доступна для осмотра в течение всего чемпионата — до 15 июля, посетителей ждут с 10.00 до 22.00. Вход свободный для всех желающих. Напомним, Культурный центр «Салют» располагается по адресу: улица Свободы, д. 37. (ск)