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Святые защитники семьи: в Симферополе отрыли памятник Петру и Февронии
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Святые защитники семьи: в Симферополе отрыли памятник Петру и Февронии 

РИА Новости Крым 8 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В День семьи, любви и верности в Детском парке крымской столицы торжественно открыли памятник Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии.
Над созданием композиции работал севастопольский скульптор Константин Цихиев. Памятник высотой 4,5 м был отлит из бронзы в Ростове-на-Дону.
Праздничное мероприятие началось с крестного хода и молебна, в котором приняли участие около тысячи жителей и гостей столицы, а митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословил молодоженов, участвующих в церемонии, на венчание. Всем желающим были подарены иконки с образами святых.
"Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с праздником. Верю, что этот памятник станет украшением нашего города, а нынешнее доброе делание послужит возрождением традиционных семейных ценностей на нашем богоспасаемом Крымском полуострове", — сказал Лазарь.
Во время церемонии открытия скульптуры глава администрации Симферополя Игорь Лукашев совместно с губернатором Владимирской области Светланой Орловой и главой города Муром Евгением Рычковым заложили капсулу с муромской земли.
Князь Петр со своей супругой Февронией жили в XIII веке. По легенде они умерли в один день 8 июля по новому стилю 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались рядом, гласит предание. Прославленные Русской православной церковью в лике святых, Петр и Феврония Муромские почитаются как покровители семьи, став примером супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Мощи святых хранятся в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В честь супружеской пары 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
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