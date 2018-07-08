Святые защитники семьи: в Симферополе отрыли памятник Петру и Февронии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В День семьи, любви и верности в Детском парке крымской столицы торжественно открыли памятник Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии.

Над созданием композиции работал севастопольский скульптор Константин Цихиев . Памятник высотой 4,5 м был отлит из бронзы в Ростове-на-Дону.

Праздничное мероприятие началось с крестного хода и молебна, в котором приняли участие около тысячи жителей и гостей столицы, а митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословил молодоженов, участвующих в церемонии, на венчание. Всем желающим были подарены иконки с образами святых.

"Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с праздником. Верю, что этот памятник станет украшением нашего города, а нынешнее доброе делание послужит возрождением традиционных семейных ценностей на нашем богоспасаемом Крымском полуострове", — сказал Лазарь.