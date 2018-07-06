День памяти Чехова пройдёт 15 июля в Ялте

Мероприятия по случаю 114-й годовщины смерти Антона Чехова пройдут 15 июля на Белой даче писателя в Ялте, сообщает «Крыминформ»

Об этом заявил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Александр Титоренко

В частности, откроется временная выставка «Чехов на сценах театров мира», на которой представлены материалы из фондов дома-музея.

Также запланирована программа «Поэтический венок А. П. Чехову» с участием писателей и поэтов.

Кроме того, пройдёт концертная программа, в которой прозвучат романсы и песни отечественных и зарубежных композиторов.

Завершится день трансляцией фильма «Драма» по рассказу Чехова.

Ранее m24 сообщало, что в парке «Зарядье» в Москве открылась выставка современного искусства.