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День памяти Чехова пройдёт 15 июля в Ялте
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День памяти Чехова пройдёт 15 июля в Ялте 

RT на русском 6 июля 2018
Мероприятия по случаю 114-й годовщины смерти Антона Чехова пройдут 15 июля на Белой даче писателя в Ялте, сообщает «Крыминформ».
Об этом заявил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Александр Титоренко.
В частности, откроется временная выставка «Чехов на сценах театров мира», на которой представлены материалы из фондов дома-музея.
Также запланирована программа «Поэтический венок А. П. Чехову» с участием писателей и поэтов.
Кроме того, пройдёт концертная программа, в которой прозвучат романсы и песни отечественных и зарубежных композиторов.
Завершится день трансляцией фильма «Драма» по рассказу Чехова.
Ранее m24 сообщало, что в парке «Зарядье» в Москве открылась выставка современного искусства.
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