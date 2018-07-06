Культгид: чем заняться с 6 по 8 июля

ГОРОД

Фестиваль Chess & Jazz Festival

Когда: 7 июля

Самый громкий фестиваль последнего месяца уже давно проходит на Никольской, но главное событие этих выходных все же Chess & Jazz Festival. В субботу в саду «Эрмитаж» можно будет сыграть с профессиональными гроссмейстерами, познакомиться с лучшими гастрономическими проектами Москвы и послушать отечественные и зарубежные джаз-коллективы. Центром пространства Chess Village станет турнир среди гостей и именитых шахматистов, а в качестве хедлайнера музыкальной программы выступит Ceelo Green — певец, рэпер, многократный обладатель Grammy и исполнитель хита Gnarls Barkley Crazy. В лайнапе также значатся звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams, московский соул-проект Secret Atelier и тоже столичный Moscow Ragtime Band, который исполняет старые добрые джаз-хиты первой половины XX века. Билеты можно купить на сайте фестиваля.

КИНО

“Невидимка”

Когда: с 5 июля

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер не только исполнила главную роль в новом триллере, но и спродюсировала фильм и стала соавтором сценария к нему. Натали сыграла слепую девушку Софию, которая стала невольной свидетельницей убийства дочери опасного преступника (ее играет Эмили Ратаковски). Мафия и спецслужбы недооценивают Софию, а ведь при отсутствии одного из органов чувств все остальные обостряются. В общем, таинственная история хрупкой пианистки, которая не так проста, как кажется, обещает держать в напряжении на протяжении всего сеанса. Как раз на случай, если вы давно не видели классический голливудский фильм с перестрелками и злодеями.

"На последнем дыхании", «Мадлен Мадлен»

Когда: 6 июля, 21:30 Где: Garage Screen

Сегодня в летнем кинотеатре музея современного искусства «Гараж» покажут революционный дебют Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» — историю о харизматичном бандите, которым увлеклась живущая в Париже американка. А завтра внимание зрителей захватит хит «Сандэнса» 2018 — «Мадлен Мадлен», иммерсивный триллер о девочке-подростке, которая бунтует против матери и теряет грань между реальностью и вымыслом. Билеты здесь.

ВЫСТАВКИ

“Слэйв ту зэ рейв”

Когда: до 8 июля

Где: ЦТИ Фабрика

Студенты Факультета истории искусств РГГУ исследуют рейв-культуру в России, начиная 1991 и «Птючем», заканчивая работами о будущем клубного движения. В экспозиции представлены афиши, архивные материалы и флаеры, а также работы художников Дениса Егелького, Алексея Исаева Сергея Шутова . Все о техно и жизни молодых — в Центре творческих индустрий на Электрозаводской.

ALEC MONOPOLY X TAG HEUER​

Когда: по 29 июля

Где: МАММ

Креативный консультант TAG Heuer в сотрудничестве с часовым брендом подготовил специально несколько работ для московской выставки. Лейтмотив экспозиции — «Время — деньги», вокруг этого все сюжеты 32-летнего американца. Работы одного из самых известных современных художников можно встретить в коллекциях семьи Кардашьян, у Сета Рогена и даже у Тимати

Когда: до 15 июля

Где: ГМИИ им. Пушкина

Пушкинский музей не остался в стороне от Чемпионата мира и в его время предлагает через тему спорта узнать поближе признанных мастеров русского авангарда, Александра Родченко и Варвару Степанову. Их союз, не только творческий, но и личный, подарил нам многочисленные живописные и графические работы, фоторепортажи и эскизы футбольной формы. В лаконичных формах, контрастных сочетаниях, экспрессия и динамизме работ идеологов конструктивизма нашла отражение целая эпоха: культ атлетизма и физкультурные парады Москвы 1930-х.

КОНЦЕРТЫ

“Классика в Кусково”