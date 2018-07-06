8 самых дорогих вещей, которые разрушили туристы

Иногда любовь к искусству проявляется слишком буквально. Настолько, что это отражается на целостности его произведений. Мы сочувственно относимся к порче великого наследия мировой культуры, но надо признать, что некоторые из этих историй не лишены иронии.

1. «Парусная лодка в Аржантёе» Клода Моне

Эта картина известного импрессиониста Клода Моне стоимостью 10 млн евро является достоянием Национальной галереи Ирландии. Но в 2012 году один неизвестный парень подошел к полотну и ударил его кулаком. Если бы это произошло четырьмя годами позже, мы бы подумали, что это Конор Макгрегор отрабатывает джеб перед боем с Майвезером. Но это был другой человек и, видимо, не менее экспрессивный. В итоге реставрация картины заняла 18 месяцев, а дебошира осудили по обвинению в вандализме.

2. Вазы династии Цинь

Битье древних китайских ваз является уже своего рода клише в вопросе порчи музейных экспонатов, которое не раз обыгрывалось в комедиях. Отчасти комичной вышла и ситуация с посетителем музея Фицуильяма в Кембридже (Англия), который, спускаясь по лестнице, споткнулся о собственный развязанный шнурок и упал в сторону аж трех китайских ваз династии Цинь. Общий ущерб был оценен в 500 тысяч фунтов. «Хорошо, хоть я сам не пострадал», — наверняка подумал про себя виновник происшествия, но вряд ли служащие музея подумали так же. А он и вправду остался цел, заставив потом объясняться администраторов музея, какого черта древние вазы стояли на лестничном пролете.

3. Статуя короля Себастьяна

Любовь к селфи сейчас у многих настолько велика, что пострадавшей стороной уже становятся произведения мировой культуры. В 2016 году не повезло 126-летней статуе короля Себастьяна, расположенной в Лиссабоне. Один турист посчитал, что просто сделать селфи на ее фоне будет недостаточно. Он решил взобраться на скульптуру, видимо для того чтобы в кадр попало и лицо короля. В итоге статуя упала и разломилась на 12 частей. Кстати, это не единственный случай неудавшегося селфи, в котором пострадали памятники. В 2016 году в том же Лиссабоне при схожих обстоятельствах была опрокинута 300-летняя статуя Святого Михаила, которую так и не удалось восстановить. А в Италии несколько парней залезли на старую статую двух Геркулесов и повредили мраморную корону, располагавшуюся сверху.

4. Фонтан Della Barcaccia в Риме

В 2015 году в связи с футбольным матчем 7000 голландских болельщиков прибыли в Рим, чтобы поддержать свою команду. В итоге болельщики устроили такой дебош, что некоторые местные продавцы даже закрылись в своих магазинах. Тем не менее жертвой футбольных страстей стал фонтан Della Barcaccia, который является одной из достопримечательностей итальянской столицы и был построен в 1627 году. Сотни человек бросали в него бутылки с мочой, и, хоть достоверно понять, как это было сделано, нельзя, часть этого фонтана впоследствии оказалась сломанной. Общая стоимость всех повреждений составила 3 млн евро, а 23 гражданина Голландии после инцидента были арестованы.

5. Статуя Девы Марии во Флоренции

Не зря ведь главное правило, которое объединяет все музеи мира, — не трогать экспонаты руками. А что делать, если хочешь просто поздороваться? Все равно не трогать! Это подтвердят работники флорентийского музея Опера дель Дуомо, где один из посетителей сломал статую Девы Марии 15 века. Причем, по его собственному признанию, это был всего лишь приветственный жест. Руки у скульптуры были соединены в молитве, и турист, дотронувшись до одной из них, каким-то образом отломил палец. Дополнительная ирония заключается еще и в том, что сам виновник случившегося по профессии является хирургом. Хотя в этом случае вернуть палец медицинским путем вряд ли удастся.

6. Мраморы Элгина

«Мраморы Элгина» — собрание произведений древнегреческого искусства, привезенное в Англию в начале 19 века лордом Элгином, которое сейчас хранится в Британском музее. Знал бы Элгин, какая участь ждет один из экспонатов его коллекции, не привез бы его на родину. Два британских школьника вместе со своим классом отправились на выставку коллекции Элгина и по подобию героев некоторых экспозиций начали друг с другом бороться. В итоге один из мальчиков упал на мраморную статую Кентавра и сломал тому ногу. А все потому, что нечего пацанов по музеям водить: они еще слишком молоды, чтобы по достоинству оценить масштаб культурного наследия предков. Вырастут — сами пойдут.

Данная картина, пожалуй, самого известного сюрреалиста Пабло Пикассо стала жертвой неуклюжести посетительницы музея «Метрополитен» в Нью-Йорке. Рассматривая полотно, женщина не удержала равновесие и упала прямо на картину, оставив на ней 15-сантиметровый порез. На тот момент произведению было 105 лет, а его стоимость до нанесения ущерба оценивалась в 100 млн долларов. Это, наверное, самый дорогой поход в музей, о котором мы слышали.

8. Мост Pont des Arts в Париже

Париж — город любви. Такая, по крайней мере, у него репутация среди жителей всей планеты. Это позволило городу стать своего рода Меккой всех молодожен, превратив столицу Франции в заветный символ любого романтического путешествия. Ну и конечно, что же может быть большим гарантом крепкого брака, чем замок, прикрепленный на конструкцию моста? А если мост этот находится еще и в Париже, то этот брак точно останется нерушимым навеки. Одним из самых популярных среди молодоженов мостов во Франции являлся Pont des Arts, построенный около 200 лет назад еще во времена правления Наполеона Бонапарта. Как ты сам понимаешь, многие пары, проводящих медовый месяц в Париже, считали обязательным прикрепить к ограждению этого моста свой замок, а ключ выбросить в Сену. В какой-то момент (а именно в 2014 году) замков стало так много, что часть моста обрушилась, после чего этот участок пришлось восстанавливать. Вскоре брачные замки были сняты с Pont des Arts, и, судя по всему, во Франции последовала внезапная череда разводов. 7 необычных вещей, которые люди делают в других странах