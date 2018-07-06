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Художник нарисовал футбольных болельщиц полуобнажёнными
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Художник нарисовал футбольных болельщиц полуобнажёнными 

Ридус 6 июля 2018
Российский художник Андрей Тарусов, который из города Рыбинска перебрался в Лос-Анджелес частенько рисует пин-ап-календари на различные темы. Например, он создал календаря к Олимпийским играм в Сочи, а также превращал героинь русских сказок в роковых соблазнительниц. На этот раз художник решил изобразить футбольных болельщиц в красоток в стиле пин-ап.
В каждом рисунке Андрей постарался проиллюстрировать стереотипы, нравы и особенности стран-участниц ЧМ-2018. К примеру, девушка из Дании скачет по полю с пивом и сосиской, испанка предстаёт в образе тореадора с красной футболкой, мексиканка ловит мяч большим сомбреро, а француженка напропалую флиртует. «Российская футболистка самая голая, потому что у наши футболисты, мне кажется, больше всего радуются победе», — отметил автор фотосерии. Давайте посмотрим!
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