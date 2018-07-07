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В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка о Холокосте
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В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка о Холокосте 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», ранее показанная в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге, открылась в пятницу в здании ЮНЕСКО в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Преднамеренное истребление целой нации, приведшее к уничтожению 6 миллионов евреев Европы, почти половина из которых проживала на территории Советского Союза, было остановлено теми, кто принёс миру освобождение от нацизма. Попытки пересмотреть роль антигитлеровской коалиции, принизить вклад в общую победу Советского Союза, понесшего миллионные потери, как и само отрицание Холокоста, не могут не вызвать осуждения", — сказал постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов, представляя выставку собравшимся гостям.
На постерах, установленных на первом этаже здания на площади Фоненуа в VII округе Парижа, рассказывается о трагедии Холокоста, о жителях гетто и жертвах концлагерей. Отдельные постеры посвящены освобождению лагеря Освенцим и тем военным, благодаря которым это стало возможным.
"Все меньше людей, которые помнят, и все больше людей, которые не хотят помнить…. Удивительно, и я этому рада, что сегодня мы видим эту выставку. Нам дорог каждый человек, который защищал своё Отечество, спасал нас. Мы живы благодаря им!", — отметила президент Фонда «Холокост» Алла Гербер.
Она подчеркнула, что «мы бережём память о каждом праведнике, который спас хотя бы одного».
Ранее выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» была показана в обеих палатах российского парламента — Государственной думе РФ и Совете Федерации. При поддержке МИД России и министра иностранных дел Сергея Лаврова было принято решение о показе экспозиции за рубежом. В январе Лавров и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер открыли выставку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Затем 17 апреля она была представлена в парламенте Чехии, 21 июня — в парламенте Уругвая, 22 июня — в Музее прав человека, свободы и толерантности Нью-Джерси в США, 26 июня — в Российском культурном центре в Израиле.
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