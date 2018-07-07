В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка о Холокосте

"Преднамеренное истребление целой нации, приведшее к уничтожению 6 миллионов евреев Европы, почти половина из которых проживала на территории Советского Союза, было остановлено теми, кто принёс миру освобождение от нацизма. Попытки пересмотреть роль антигитлеровской коалиции, принизить вклад в общую победу Советского Союза, понесшего миллионные потери, как и само отрицание Холокоста, не могут не вызвать осуждения", — сказал постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов , представляя выставку собравшимся гостям.

На постерах, установленных на первом этаже здания на площади Фоненуа в VII округе Парижа, рассказывается о трагедии Холокоста, о жителях гетто и жертвах концлагерей. Отдельные постеры посвящены освобождению лагеря Освенцим и тем военным, благодаря которым это стало возможным.

"Все меньше людей, которые помнят, и все больше людей, которые не хотят помнить…. Удивительно, и я этому рада, что сегодня мы видим эту выставку. Нам дорог каждый человек, который защищал своё Отечество, спасал нас. Мы живы благодаря им!", — отметила президент Фонда «Холокост» Алла Гербер

Она подчеркнула, что «мы бережём память о каждом праведнике, который спас хотя бы одного».