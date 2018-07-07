«Ретроспектива газет Хабаровского края» открывается в научной библиотеке

7 июля в Хабаровске в Дальневосточной государственной научной библиотеке открывается выставка периодических изданий «Ретроспектива газет Хабаровского края», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Эту выставку мы организовывали с полной уверенностью, что она вызовет интерес, в том числе у молодежи. Так выставку старых газет, организованную к юбилею Хабаровска, посетили немало жителей города. Нынешнюю выставку мы приурочили к 80-летнему юбилею Хабаровского края, представили на ней все районные газеты, — говорит завотделом краеведческой литературы ДВГНБ Марина Балашова.

По ее словам, история большинства районных газет Хабаровского края начиналась в 20-30-е годы XX столетия. Они оперативно освещали все важнейшие события, сельские новости, давали разъяснения по всем мероприятиям в районе.

— Газеты прошлого века сегодня читают с большим интересом, как исторические документы. Хотя это районные газеты, но в них обязательно были сводки международных новостей, они обязательно просвещали народ, публиковали статьи к юбилейным датам писателей. Я много лет занимаюсь краеведением, но в старых газетах можно всегда открыть что-то новое. Вот недавно открыла советско-гаванскую газету 1940 года, с удивлением обнаружила, что город в те годы входил в состав Приморского края. Пришлось сверяться со справочниками, оказалось, что только после 1948 года Советская Гавань вошла в состав Хабаровского края, — рассказывает Марина Балашова. — В наших фондах хранятся все комплекты районных газет и журналов Хабаровского края. Архивируются и те газеты, которые выходят в крае сегодня. Вполне вероятно через несколько лет мы организуем и их экспозицию.

Выставка работает с 7 по 19 июля, с 10.30 по 18.30, по адресу: ул. Муравьёва-Амурского, 1, 1-й этаж. Газеты выложены в вестибюле библиотеки, любой может войти, полистать газеты, выпить кофе.