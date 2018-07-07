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Выставка ретротехники прошла в Арзамасе 6 июля
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Выставка ретротехники прошла в Арзамасе 6 июля 

Newsroom24 7 июля 2018
Фото: Newsroom24
6 июля, в пятницу, на стадионе «Знамя» в Арзамасе прошла выставка ретротехники времён СССР.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Местном исполнительном комитете
Местного отделения ВПП «Единая Россия», помимо раритетных автомобилей и мотоциклов организаторы выставки показали горожанам и современные гоночные автомобили.
Также приятным сюрпризом стало участие в показе Арзамасского отделения мотоклуба «Ночные волки». Несмотря на историческую ценность представленных экземпляров, каждый желающий смог посидеть за рулём автомобиля или мотоцикла, на которых ездили их предки.
Выставка вызвала интерес у жителей города и собрала более 500 арзамасцев.
"Приятно видеть такое большое количество арзамасцев, неравнодушных к истории советской техники. Большое спасибо хочется сказать Арзамасской ассоциации технических видов спорта, которая выступила инициатором проведения подобной выставки в нашем городе", — прокомментировал проведение выставки Секретарь Арзамасского отделения Партии Константин Аргентов.
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