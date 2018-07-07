Куда сходить в Уфе 7 июля: афиша выходного дня

ГорОбзор.ру составил список наиболее интересных событий в Уфе, которые состоятся в эту субботу, 7 июля.

«Parkrun», забег

Старт — каждую субботу в 9.00! Parkrun — это название бегового движения, получившего широкое распространение в ряде стран за последние несколько лет. Собирательно «паркраном» называют все пятикилометровые забеги, которые проходят каждую неделю в городских парках. Участие в них бесплатное и требует от бегунов лишь прохождение онлайн-регистрации и распечатанную личную карточку.

Место: «Парк лесоводов»

Начало: 9.00 Стоимость: свободн.

«Стрит-арт. Уфа», фотовыставка

Посетителям выставки будут представлены фотографии самых ярких запоминающихся работ, их адреса, чтобы каждый желающий мог оценить произведения вживую. Также выставку будет сопровождать информация по истории развития движения стрит-арт по всему миру.

В Уфе стрит-арт вышел на новый уровень относительно недавно. Изначально райтеры знакомились и творили на территории Ильинского рынка, там и сейчас можно увидеть работы художников. С 2008 года в городе проходят различные конкурсы и фестивали, в том числе при поддержке администрации Уфы, в которых может принять участие каждый желающий продемонстрировать свое творчество. Например, ежегодный фестиваль стрит-арта Art-Area, в котором с 2010 года принимают участие художники и мастера «наскальной живописи» со всей России: Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска и Уфы.

Место: «Республиканский музей боевой славы»

Начало: 11.00 Стоимость: 100 рублей

¼ Финала Чемпионата мира по футболу 2018. Россия — Хорватия, Сочи, начало в 23:00 Прямая трансляция в Уфе пройдет в Демском парке. Также просмотр организуют кафе и рестораны, оснащенные телевизорами.

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