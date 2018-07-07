Ещё
В Курске наступят «Царские дни»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

В Курске наступят «Царские дни» 

Курские известия 7 июля 2018
Фото: Курские известия
С 9 по 18 июля Курская епархия организует православный фестиваль.
Цель мероприятия — сохранить память о последнем российском императоре Николае 2 и членах его семьи, причисленных в 2000 году Русской Православной Церковью к лику святых. Именно в середине июля исполняется 100 лет со дня их расстрела.
В программе фестиваля: передвижная выставка «Венценосная семья» в Курском краеведческом музее. Филателистическая выставка «Романовы на почтовой марке» в Областной научной библиотеке им. Н. Асеева, тематические библиотечные выставки, посвященные Царской семье, пешеходная экскурсия «По стопам императора», установка мемориальных досок, посвящённых пребыванию императора Николая II в г. Курске в августе-сентябре 1902 г., награждение победителей Епархиального этапа Всероссийской художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых».
Центральным событием станет торжественное Богослужение в храме святых Царственных страстотерпцев Курска. 17 июля — 8.00 — Божественная литургия, праздничный молебен и Крестный ход. 16 июля — 17.00 — всенощное бдение.
Напомним, что в Российской империи Царскими днями назывались дни празднования торжественных событий царствующей императорской фамилии, установленные в память событий из жизни царствующего дома.
Курские известия: последние новости
В Курске пройдёт акция «Время поцелуев» На Курском почтамте открылась выставка к Дню российской почты В Курске с гастролями выступит Московский губернский театр Сергея Безрукова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение