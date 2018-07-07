В Курске наступят «Царские дни»

С 9 по 18 июля Курская епархия организует православный фестиваль.

Цель мероприятия — сохранить память о последнем российском императоре Николае 2 и членах его семьи, причисленных в 2000 году Русской Православной Церковью к лику святых. Именно в середине июля исполняется 100 лет со дня их расстрела.

В программе фестиваля: передвижная выставка «Венценосная семья» в Курском краеведческом музее. Филателистическая выставка «Романовы на почтовой марке» в Областной научной библиотеке им. Н. Асеева, тематические библиотечные выставки, посвященные Царской семье, пешеходная экскурсия «По стопам императора», установка мемориальных досок, посвящённых пребыванию императора Николая II в г. Курске в августе-сентябре 1902 г., награждение победителей Епархиального этапа Всероссийской художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых».

Центральным событием станет торжественное Богослужение в храме святых Царственных страстотерпцев Курска. 17 июля — 8.00 — Божественная литургия, праздничный молебен и Крестный ход. 16 июля — 17.00 — всенощное бдение.

Напомним, что в Российской империи Царскими днями назывались дни празднования торжественных событий царствующей императорской фамилии, установленные в память событий из жизни царствующего дома.