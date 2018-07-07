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Выставка человеческих органов в Сайгоне привела к скандалу
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Выставка человеческих органов в Сайгоне привела к скандалу 

Вьетнам сегодня 7 июля 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Громкие споры вызвала выставка «Тайны человеческого тела», на которой организаторы показывают посетителям специальным образом сохраненные человеческие органы
Выставка будет проходить в молодежном Доме культуры в Районе №1 до конца декабря. Цель проекта — повысить осведомленность населения о вреде курения и употребления алкоголя, а, также, рассказать посетителям ДК о ценности каждой секунды жизни. Помимо упомянутой в одной из наших заметок «Стены желаний», на ней выставлены образцы человеческих органов и тканей, сохраненных с помощью пластинации. Они-то и вызвали оживленные споры среди вьетнамцев.
В частности, об аморальности такой выставки заявили известный дизайнер Ханат Тянь и президент Ассоциации искусств Вьетнама Тран Чан Чунг: Во Вьетнаме уважают мертвых. Показ их органов бесчеловечен и не должен поощраться
Много среди посетителей выставки и тех, кто считает ее полезной. Среди них, например, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма Хошимина Во Чонг Нам: Эта выставка учит людей беречь свое здоровье. я думаю, что это хорошо
На вопрос о целесообразности использования человеческих органов, чиновник заявил, что проверенные его ведомством образцы оказались пластовыми. Работники ведомства представят подробный отчет о выставке во вторник.
Организаторы же выставки — компания MegaVina — заявили, что органы были получены от доноров с их согласия и с соблюдением всех юридических формальностей. Источник: VnExpress
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