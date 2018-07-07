Философия природы. В Воронеже открылась персональная выставка Светланы Хондо

Работы воспитанницы Вячеслава Знаткова представлены в зале на Пушкинской. В зале на Пушкинской — выставка работ Светланы Хондо, воспитанницы студии «Логос» при ВГУ, которую вёл Вячеслав Знатков. Студия научила азам живописи и помогла стать профессиональной художницей. Светлане, как и нескольким её соученицам, несказанно повезло — встретить на своём пути такого учителя, как Вячеслав Знатков. Он много дал им в плане профессиональном, а ещё — в плане общечеловеческом. К нему приходили люди безо всяких творческих навыков. Нужно было просто желание и горящие глаза. У Светланы учитель это увидел. В детстве она ходила в изостудию, но всерьёз заниматься искусством не собиралась. Учась в университете, Хондо стала одной из первых учениц Знаткова. Их студия «Логос» со временем превратилась в творческое объединение. Занятия позволили максимально раскрыть творческий потенциал Светланы, её пристрастия. Несколько лет назад она стала членом Союза художников России.

Путешествия на Кавказ, в Индию, в Непал, ежегодные поездки с «Логосом» в Горячий ключ на пленэры вдохновил художницу на создание многих живописных работ. Участвовала в различных общих выставках. Теперь решилась на персональную. Считает, что её любимый учитель за неё бы порадовался. В своих творческих пристрастиях она предпочитает пейзаж. Он ближе ей по духу и настроению. — В любом уголке природы есть философия своя. Одно от другого неотделимо. Выбирается то, что близко сердцу. Не просто куст, дерево, травинка, я хочу это писать. Пока не найдут отклика в душе эти куст, дерево, травинка — не будут написаны так, чтобы это понравилось. Чтобы тоже кто-то откликнулся душой, — пояснила художник Светлана Хондо.