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На «Иннопроме» не будет первых лиц страны
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На «Иннопроме» не будет первых лиц страны 

РИА «ФедералПресс» 7 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В этом году участие в выставке «Иннопром» не будут принимать ни президент Владимир Путин, ни премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместо них на выставку отправится вице-премьер Дмитрий Козак.
«В рамках деловой программы Замглавы Правительства России планирует выступить на Главной стратегической сессии «Иннопром» в первый день работы выставки, а также вручить награды компании-победителю и финалистам правительственной премии «Индустрия», — сообщает пресс-служба «Иннопрома».
По предварительным планам после церемонии награждения премии «Индустрия» заместитель председателя правительства ознакомится с экспозицией. Напомним, международная промышленная выставка «Иннопром-2018», пройдет в девятый раз в Екатеринбурге, в этом году с 9 по 12 июля.
По оценкам экспертов, выставка «Иннопром» соберет больше участников, чем в прошлом году. Основным партнером выставки «Иннопром-2018» выступает Руспублика Корея. В экспозиции представлены более 20 стран: Беларусь, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Россия, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин, government.ru
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