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Художник из Салехарда представляет Ямал на международном фестивале скульптур
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Художник из Салехарда представляет Ямал на международном фестивале скульптур 

Noyabrsk24.ru 7 июля 2018
Фото: Noyabrsk24.ru
Мероприятие проходит в городе Братске Иркутской области. В этом году тема фестиваля — «Любимые герои советских мультфильмов».
Известно, что участие в творческом состязании принимают мастера из России и Монголии. Ямал на фестивале представляет художник из Салехарда Сергей Корольков. Он создаёт скульптуру персонажа из мультфильма «Вовка на пути в Тридевятое царство».
Салехардский художник специализируется на резьбе по дереву, кости, рога и произведений изо льда. С бетоном Сергей Корольков работает впервые. Участники фестиваля будут работать в течение двух недель. Имя победителя жюри назовет 14 июля, в День металлурга.
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