Художник из Салехарда представляет Ямал на международном фестивале скульптур

Мероприятие проходит в городе Братске Иркутской области. В этом году тема фестиваля — «Любимые герои советских мультфильмов».

Известно, что участие в творческом состязании принимают мастера из России и Монголии. Ямал на фестивале представляет художник из Салехарда Сергей Корольков . Он создаёт скульптуру персонажа из мультфильма «Вовка на пути в Тридевятое царство».

Салехардский художник специализируется на резьбе по дереву, кости, рога и произведений изо льда. С бетоном Сергей Корольков работает впервые. Участники фестиваля будут работать в течение двух недель. Имя победителя жюри назовет 14 июля, в День металлурга.