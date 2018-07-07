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Минкультуры пообещало развивать музей-заповедник «Александровская слобода»
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Минкультуры пообещало развивать музей-заповедник «Александровская слобода» 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министерство культуры намерено развивать Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода», заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на презентации концепции развития музея на ближайшие годы.
В субботу в министерстве культуры состоялась презентация концепции развития Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода» с участием представителей министерства и музея.
"Это ведь такой кусок Золотого кольца. Это совершенно другое представление о нашей культуре, это гораздо интереснее. Поэтому будем раскручивать Александров так же, как и в свое время раскрутили Суздаль", — сказал журналистам Мединский.
Министр отметил, что лето — это всегда пик посещаемости в музеях, никакого мертвого сезона быть не должно, а для этого необходимо вести соответствующую политику и ориентироваться на заинтересованного туриста.
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