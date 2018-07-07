Брать не брать: как музеи пополняют свои коллекции

Свою коллекцию недавно пополнил Эрмитаж . Музей купил картину «Аврора» немецкого художника Ансельма Кифера. Кифер считается одним из самых дорогих современных живописцев. Приобрести его работу почти за 64 миллиона рублей Эрмитаж самостоятельно не смог. Часть суммы внес благотворительный фонд Владимира Потанина и анонимный благотворитель. Как музеи формируют свои коллекции и какие покупки они могут себе позволить — выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Бакушина.

Если художник дарит свое работу музею, еще не факт, что тот его примет. Вспомнить хотя бы историю экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой , которая решила отдать свои картины Русскому музею. Он не взял. Мол, не вписывается в общее собрание. Оно у любой галереи формируется по определенной концепции. К примеру, Московский музей современного искусства собирает работы российских художников 20 и 21 столетия.

«Коллекция музея, которая сейчас насчитывает более 10 тысяч произведений искусства — это результат научной работы самого музея. В музее существуют специалисты, искусствоведы разного профиля с разной специализацией, которые входят в экспертный совет музея. Именно они принимают решение о том, что нужно приобретать», — поясняет заведующий научным отделом ММОМА Андрей Егоров

Одна из значимых работ в коллекции серия — «Забытые идеалы счастливого детства» петербуржца Тимура Новикова . В 1980-е он был лидером художественного андеграунда в Санкт-Петербурге. Позже основал новую академию изящных искусств.

«Это крупнейшая фигура и с художественной точки зрения, и с точки зрения организационной, и как теоретик искусства. Музею было очень важно иметь его работы. Если собирать, коллекционировать современное искусство в России 1980-1990-х годов, то Тимур Новиков, конечно, должен быть представлен!, — отмечает Егоров.

Стоимость работы в музее не разглашают. Можно говорить лишь о порядке цен на Новикова — от 30 до 50 тысяч евро.

Картины художницы Наталии Турновой, также входящие в собрание музея, стоят около 3 тысяч. Как правило, произведения современных авторов стоят гораздо дешевле, чем работы мастеров прошлого. Тем проще музею их приобрести.

И все же любые расходы, особенно если организация государственная, нужно обосновать — изучить рынок и доказать важность экспоната.

«Когда кто-то заметил интересную для музея вещь, работу, произведение искусства, он готовит на него экспертное заключение. Это стандартный документ, в котором заполняется все, что положено, в том числе развернутая экспертиза с доказательством культурной ценности, с легендой, с тем, что известно о судьбе работы», — рассказывает директор дирекции по научной деятельности ГМВЦ «РОСИЗО» Ирина Дуксина. Сегодня такая ситуация, что денег на дорогостоящие покупки у музеев нет. На помощь приходят благотворители. Из любви к прекрасному они дарят предметы искусства. К примеру, год назад наследники концептуалиста Дмитрия Пригова передали Третьяковке его «Портрет Хайдеггера». Благотворительный фонд Владимира Потанина выкупил для галереи холст «Картина и зрители» нонконформиста Эрика Булатова , самого дорогого российского автора.