Москвичи разгадали «Крик» Мунка

От картины Эдварда Мунка «Крик» у многих стынет кровь в жилах. На написание картины норвежского художника вдохновила сама природа. Он гулял с друзьями по Осло и увидел кроваво-красное небо. Мунк вспоминал, что в тот момент задрожал от волнения. Впечатление перенеслось на холсты, позже появилось аж четыре версии «Крика». Три из них хранятся в музеях, а одна картина находится сейчас в частной коллекции. За пастельную версию «Крика» Эдварда Мунка анонимный владелец заплатил почти 120 миллионов долларов.

Кто кричит на картине Мунка и что так испугало героя? Телеканал «МИР 24» вышел на улицы и спросил прохожих, что они думают о работе экспрессиониста.

— Психоделический пейзаж и человек, который кричит.

— Бедствие, ужас, кто-то плачет. Его жалко, кто-то тонет.

— Человек находится в состоянии принятия решения — то ли туда, то ли сюда, то ли жить, то ли умереть.

— На картине изображены наши страхи.

— Это, скорее всего, итальянец, потому что он в плаще. Он стоит и замышляет какую-то аферу.

— Здесь изображен не человек, а его душа.

— Это существо так кричит, потому что увидело инопланетян, своих соотечественников. Он кричит: «Батюшки, долетели!»

— Он так кричит, потому что вдруг почувствовал, что все волосы вылезли.