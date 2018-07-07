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Москвичи разгадали «Крик» Мунка
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Москвичи разгадали «Крик» Мунка 

Мир24 7 июля 2018
Фото: Мир24
От картины Эдварда Мунка «Крик» у многих стынет кровь в жилах. На написание картины норвежского художника вдохновила сама природа. Он гулял с друзьями по Осло и увидел кроваво-красное небо. Мунк вспоминал, что в тот момент задрожал от волнения. Впечатление перенеслось на холсты, позже появилось аж четыре версии «Крика». Три из них хранятся в музеях, а одна картина находится сейчас в частной коллекции. За пастельную версию «Крика» Эдварда Мунка анонимный владелец заплатил почти 120 миллионов долларов.
Кто кричит на картине Мунка и что так испугало героя? Телеканал «МИР 24» вышел на улицы и спросил прохожих, что они думают о работе экспрессиониста.
— Психоделический пейзаж и человек, который кричит.
— Бедствие, ужас, кто-то плачет. Его жалко, кто-то тонет.
— Человек находится в состоянии принятия решения — то ли туда, то ли сюда, то ли жить, то ли умереть.
— На картине изображены наши страхи.
— Это, скорее всего, итальянец, потому что он в плаще. Он стоит и замышляет какую-то аферу.
— Здесь изображен не человек, а его душа.
— Это существо так кричит, потому что увидело инопланетян, своих соотечественников. Он кричит: «Батюшки, долетели!»
— Он так кричит, потому что вдруг почувствовал, что все волосы вылезли.
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