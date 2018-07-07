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В музее Модерна проходит день шведской культуры в преддверии матча ЧМ-2018
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В музее Модерна проходит день шведской культуры в преддверии матча ЧМ-2018 

Волга Ньюс 7 июля 2018
Фото: Волга Ньюс
В субботу, 7 июля, в самарском музее Модерна проходит настоящий день шведской культуры. И это не случайно — само здание для Королевства историческое. Именно здесь в запасной столице Куйбышеве во время Великой Отечественной войны располагалось шведское посольство.
Сегодня здесь открылась выставка, посвященная истории Швеции. Гостями музея модерна стали Посол Швеции в РФ Петер Эриксон и Министр энергетики Королевства Ибрагим Байлан. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым они осмотрели тематическую выставку Швеции и основную экспозицию.
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