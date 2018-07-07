В музее Модерна проходит день шведской культуры в преддверии матча ЧМ-2018

В субботу, 7 июля, в самарском музее Модерна проходит настоящий день шведской культуры. И это не случайно — само здание для Королевства историческое. Именно здесь в запасной столице Куйбышеве во время Великой Отечественной войны располагалось шведское посольство.