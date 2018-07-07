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Гальку разукрасили в цвета флагов стран‐участниц ЧМ в Сочи
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Гальку разукрасили в цвета флагов стран‐участниц ЧМ в Сочи 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Мастер‐класс по росписи гальки в цвета флагов стран‐участниц чемпионата мира по футболу прошел в Сочи. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Встреча прошла накануне матча между сборными России и Хорватии. Команды выступят 7 июля на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
Художники отдали предпочтение российскому триколору. Фотограф из Эфиопии Гарум Сейфу тоже нарисовал бело-сине-красный флаг.
«Очень люблю все яркое и необычное и сегодня мой камень в копилку победы России», — рассказал Гарум Сейфу. Он побывал в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Чемпионат, который проходит в России, он назвал удивительным.
Также на морских камнях гости нарисовали кошек и море.
Источник фото: телеканал «360»
Мастер-класс провели члены Международной федерации художников при ЮНЕСКО и Союза художников Росси Владимир и Евгения Бердак.
Российские и хорватские болельщики разогревают себя громкими кричалками и песнями в фан-зоне в Сочи. Там соберется около 30 тысяч фанатов.
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