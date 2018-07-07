Гальку разукрасили в цвета флагов стран‐участниц ЧМ в Сочи

Мастер‐класс по росписи гальки в цвета флагов стран‐участниц чемпионата мира по футболу прошел в Сочи. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Встреча прошла накануне матча между сборными России и Хорватии. Команды выступят 7 июля на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Художники отдали предпочтение российскому триколору. Фотограф из Эфиопии Гарум Сейфу тоже нарисовал бело-сине-красный флаг.

«Очень люблю все яркое и необычное и сегодня мой камень в копилку победы России», — рассказал Гарум Сейфу. Он побывал в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Чемпионат, который проходит в России, он назвал удивительным.

Также на морских камнях гости нарисовали кошек и море.

Источник фото: телеканал «360»

Мастер-класс провели члены Международной федерации художников при ЮНЕСКО и Союза художников Росси Владимир и Евгения Бердак.

Российские и хорватские болельщики разогревают себя громкими кричалками и песнями в фан-зоне в Сочи. Там соберется около 30 тысяч фанатов.