Забивака на пирамиде Хеопса и Колосс Радосский в шарфе FIFA: ярославцы украсили песчаные скульптуры

Скульптуру Колосса нарядили в шарф

Сегодня в Ярославле песчаные скульптуры выставки «Семь чудес света» фанаты украсили символикой к предстоящему четвертьфинальному матчу Чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия.

На скульптуре Колосса Радосского появился шарф с символикой FIFA, символ Чемпионата Забивака поселился на пирамиде Хеопса, еще несколько Забивак и мяч с символикой Чемпионата устроились на висячих садах Семирамиды, а мавзолей в Галикарнасе украсил российский флаг.

Забиваки хорошо вписались в висячие сады Семирамиды

Выставка сейчас проходит в ярославском «Вернисаж». Авторы скульптур не были против такого дополнения к их творениям не смотря на то, что они очень хрупкие.

— «Песчаные замки» — материал непрочный, поэтому строительство скульптуры из песка — дело хлопотное, — рассказали организаторы выставки. — В ход идут песчано-клеевой раствор и декоративный белый песок, внутри фигур спрятан каркас и пластиковый наполнитель. Одну фигуру строят сутки, ей требуется многочасовая сушка.

Мяч украсил мавзолей в Галикарнасе

Возле пирамиды Хеопса приклеили надпись «Вперёд Россия»

На эмоциях после выхода России в четвертьфинал тысячи фанатов начали давать обещания. На что готовы люди, если сборная России обыграет Хорватию.