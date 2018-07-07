Ещё
Забивака на пирамиде Хеопса и Колосс Радосский в шарфе FIFA: ярославцы украсили песчаные скульптуры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Забивака на пирамиде Хеопса и Колосс Радосский в шарфе FIFA: ярославцы украсили песчаные скульптуры 

76.ru 7 июля 2018
Фото: 76.ru
Скульптуру Колосса нарядили в шарф
Сегодня в Ярославле песчаные скульптуры выставки «Семь чудес света» фанаты украсили символикой к предстоящему четвертьфинальному матчу Чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия.
На скульптуре Колосса Радосского появился шарф с символикой FIFA, символ Чемпионата Забивака поселился на пирамиде Хеопса, еще несколько Забивак и мяч с символикой Чемпионата устроились на висячих садах Семирамиды, а мавзолей в Галикарнасе украсил российский флаг.
Забиваки хорошо вписались в висячие сады Семирамиды
Выставка сейчас проходит в ярославском «Вернисаж». Авторы скульптур не были против такого дополнения к их творениям не смотря на то, что они очень хрупкие.
— «Песчаные замки» — материал непрочный, поэтому строительство скульптуры из песка — дело хлопотное, — рассказали организаторы выставки. — В ход идут песчано-клеевой раствор и декоративный белый песок, внутри фигур спрятан каркас и пластиковый наполнитель. Одну фигуру строят сутки, ей требуется многочасовая сушка.
Мяч украсил мавзолей в Галикарнасе
Возле пирамиды Хеопса приклеили надпись «Вперёд Россия»
На эмоциях после выхода России в четвертьфинал тысячи фанатов начали давать обещания. На что готовы люди, если сборная России обыграет Хорватию.
76.ru: последние новости
Детский омбудсмен при президенте встретилась с ярославцами: на что пожаловались мамы Гоша Куценко испытал оргазм на колесе обозрения в Ярославле: чем ещё занялись звёзды кинофестиваля Они снова поползли: в Рыбинске по набережной ползают змеи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение