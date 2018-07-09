Выставка «Жемчуг: Сокровища морей и рек» открылась в Историческом музее

В рамках перекрестного Года культуры России и Катара в Государственном историческом музее открылась выставка уникальных изделий из пресноводного жемчуга Средней Азии «Жемчуг: Сокровища морей и рек». Об этом журналистам сообщил директор музея Алексей Левыкин.

«Сегодня у нас очень яркое событие — открытие выставки, которая, надеюсь, вызовет большой интерес как у москвичей, так и у гостей нашей столицы. Выставка с прекрасным названием: «Жемчуг: Сокровища морей и рек». Очень часто возникает вопрос, почему именно площадка Государственного исторического музея выбрана площадкой для организации этого проекта? Потому что Исторический музей в своих коллекциях и своем собрании представляет историю цивилизации, историю создания и развития Российского государства. Эта выставка необычна тем, что проходит в рамках Года культуры России и Катара, нам очень приятно, что организаторы этой выставки выбрали в качестве сотрудничества и партнерства именно Государственный исторический музей», — сказал А. Левыкин.

Посетители выставки узнают об истории добычи и торговле жемчугом, о развитии промысла в России и Катаре, увидят произведения ювелирного и прикладного искусства разных стран и эпох: от изящно вырезанной статуэтки XVII века до современной композиции «Иней» Сам Тхо Дуонга. В центре экспозиции — ювелирные изделия дома Cartier, жемчужные серьги Bulgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор , брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской. Для широкого показа выставка будет работать с 11 июля по 1 октября 2018 г.

Ранее в Парке Горького состоялось открытие павильона «Мажлис Катар», посвященного чемпионату мира по футболу 2022 г., который пройдет в Катаре. Павильон выполнен в виде «байт аль шаар», традиционного шатра жителей стран Персидского залива, который также стал основой проекта стадиона Аль Бейт на 60 тыс. зрителей, строящегося к ЧМ-2022. В «Мажлис Катар» гости смогут отдохнуть, попробовать традиционный арабский кофе с финиками и познакомиться с макетами стадионов, на которых пройдут матчи ЧМ-2022.