ЦСИ «Галерея Прогресса»: фотовыставка Владимира Лагранжа «Оттепель»

Мультимедиа Арт Музей, Москва и ЦСИ «Галерея Прогресса» представляет выставку «Оттепель» выдающегося советского и российского фотожурналиста, классика отечественной фотографии Владимира Лагранжа.

Его работы находятся в музейных собраниях и частных коллекциях в России, Италии, Великобритании, Швейцарии, Австралии. Лагранж — участник международных конкурсов, и выставок: Международной выставки в Будапеште (1963), «Сезонов русской фотографии» в Милане (2003), организованных музеем «Московский Дом фотографии» и многих других; обладатель многочисленных профессиональных премий и медалей, в том числе высшей награды профессиональной гильдии фотографов и Союза журналистов «Золотой глаз».

Владимир Лагранж родился в 1939 году. С 1959 по 1963 год работал в Фотохронике ТАСС где ему посчастливилось познакомиться с великими советскими фотожурналистами Василием Егоровым Николаем Кулешовым , которые оказали огромное влияние на формирование его взглядов и творческих методов. В 1963 году Лагранж принял участие в своей первой международной выставке в Будапеште, где получает Золотую медаль за фотографию «Маленькие балерины», снятую в балетной студии только что отстроенного Дворца пионеров на Ленинских горах.

Годы «оттепели», были уникальным временем в советской истории. В стране неуловимо изменилось настроение. Это настроение свободы очень ярко выражает знаменитый снимок Владимира Лагранжа «Голуби», который журнал «Советское фото» опубликовал на целый разворот, что было довольно необычно для изданий того времени.

На снимке юные выпускники, полные предвкушений и надежд, шагают по Красной площади, а над ними взлетают голуби. На смену традиционным, официозным, застывшим снимкам с парадов и съездов Политбюро, приходят кадры, безусловно, еще постановочные, но дышащие свободой, позволяющие сформировать новый взгляд на эту эпоху. Новое поколение фотографов обращается к новым формам выражения, новым ценностям, экспериментирует, ищет новые средства, методы, образы.

В 1963 году Лагранж стал специальным корреспондентом знаменитого журнала «Советский Союз», советского ответа мировым «глянцевым» журналам, призванного пропагандировать за рубежом советский образ жизни. В 1964 году в составе группы молодежи от Общества дружбы «СССР-Франция», под эгидой ЦК ВЛКСМ Владимир Лагранж поехал в Париж. Вот, как он вспоминает эту поездку:

«И вот я, беспартийный, да еще с такой фамилией, оказался в стране своих предков. Не буду здесь писать подробно о тех впечатлениях, настроении, удивлении, которые переполняли меня. Память о Франции выразилась в моих фотографиях. Сон кончился. За одну ночь я отпечатал более двухсот снимков. Моему журналу этот репортаж был не нужен. Осенью в Советский Союз приезжал Шарль де Голь, и ко мне обратилась «Литературная газета» — показать эту съемку. Работы понравились, но возник вопрос, а нету ли у меня кадров нищих, бездомных, каких-то острых социальных сцен. Даже такой газете требовалась ложка дегтя. Идеология в стране была бдительна. Такое я не мог снять, да и не за этим ехал. А разворот все же в газете был…».

С 1989 по 1991 год Владимир Лагранж работал в журнале «Родина», а затем, до 1995 года — в московском бюро французского агентства «Sipa Press». После 1995 года Лагранж перестал работать в журналах, снимал только для своего сайта, много путешествовал, много фотографировал, пытаясь понять и доказать себе, что еще возможно вернуться к жанру фоторепортажа, от которого он успел отдалиться.

Путешествуя по Италии, Лагранж не изменил своей манере снимать, правильно расставлять акценты, прежде всего, концентрируясь на колорите страны, улавливая в своих героях черты, которые способны затронуть самое сокровенное в душе зрителя.

Открытие выставки состоится 12 июля в 19:00 в ЦСИ «Галерея Прогресса» на ул. Горького, д. 5.

Выставка продлится с 12 июля по 9 сентября 2018 года.

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