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На британском острове Уайт появился крест памяти русской царской семье
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На британском острове Уайт появился крест памяти русской царской семье 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 7 июл — РИА Новости, Мария Табак. Памятник последнему русскому царю Николаю Второму и его родным, а также основательнице Марфо-Мариинской обители в Москве великой княгине Елизавете Федоровне был открыт в субботу на британском острове Уайт, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.
На церемонии открытия памятника в виде креста, автором которого стала российский скульптор Елена Безбородова, присутствовали в том числе лорд-лейтенант (официальный представитель монарха) острова Уайт генерал-майор сэр Мартин Уайт, постпред России при Международной морской организации Юрий Меленас. Открыл памятник заместитель председателя Объединения членов рода Романовых князь Ростислав Романов.
К открытию памятника приурочено открытие выставки под названием «Крест Романовых», посвященной последним дням жизни Николая Второго и царской семьи, а также родственным связям с династией Виндзоров и взаимным визитам. Выставка проходит в поместье Barton Manor, в котором Романовы побывали в 1909 году, и на ней представлено немало личных вещей, фотографий и предметов, связанных с русской царской семьей. Многие экспонаты хранятся в частных коллекциях по всему миру и выставляются довольно редко.
Организатором выставки и идеологом создания памятника выступило Общество памяти великой княгини Елизаветы Романовой в Великобритании.
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