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В Таджикистане отмечают День национальной вышивки Чакан
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В Таджикистане отмечают День национальной вышивки Чакан 

Мир24 7 июля 2018
Этот народный промысел зародился сотни лет назад на юге страны, в городе Куляб, а сегодня в центральном парке Душанбе на выставке собрались рукодельницы со всех регионов республики и представили свои работы, передает телеканал «МИР 24».
На выставке можно увидеть повседневную и праздничную одежду, тюбетейки, сюзане и панно. Все вещи украшает ручная вышивка. Некоторые историки костюма полагают, что чакан появился в период зороастризма и связан с культом солнца.
Поэтому платья шьют из красного полотна, основной узор имеет очертания небесного светила, а сама вышивка состоит всегда из семи цветов. Наряд получается ярким — специально для торжества.
«День чакана — это яркий праздник, который создан не случайно. Это пропаганда народных промыслов, поиск интересных изделий, привлечение туристов. ЧакАн — один из элементов нашей истории, культуры и к ней нужно относиться с уважением. Чтобы не утратить уникальные традиции, Таджикистан предложил внести чакАн в список нематериального наследия ЮНЕСКО», — рассказал специалист Комитета по развитию туризма Республики Таджикистан Абдукарим Курбонов.
Посетители выставки могли не только ознакомится с разнообразием вышивки, но и приобрести понравившиеся изделия.
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