Иисус в офисе, на отдыхе и в баре: смешные коллажи с героями классической живописи

Украинская художница Алла Мингалева делает комичные коллажи с героями классической живописи в современном мире.

Все они ходят по подиуму, пьют в барах, отдыхают в лаунж-зонах, работают в офисах, одним словом, ведут себя, как простые люди.

Здесь и далее фото @allad8

Когда-то мы писали про коллажи бразильского художника, который подобным же образом встраивал героев классической живописи в современные локации. Однако работы Мингалевой нас впечатлили даже гораздо больше, и мы просто не могли пройти мимо них.

В беседе с изданием Bird In Flight Мингалева рассказала, что работает над этим проектом уже около года, а самая любимая часть в ее творчестве — персонажи классики в офисной обстановке.

«Мне интересно было «реинкарнировать» их и посмотреть, как они впишутся в современные реалии. Получилось очень забавно — особенно те коллажи, что посвящены офисной жизни», — заявила она.

Она также рассказала, что сначала показала эти работы своим коллегам, и они были в полном восторге. А уже спустя некоторое время ее творчество стало распространяться по всему интернету.

Ранее мы писали про американскую художницу Кристен Ли Вон, которая рисует яркие, саркастичные, а иногда и жестокие иллюстрации, с помощью которых она пытается понять себя и человеческую природу. Также советуем посмотреть на работы бельгийского художника, который использует в своем творчестве свет и тень от подручных предметов.

Остальные коллажи Аллы Мингалевой смотрите в нашей галерее: