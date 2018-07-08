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Иисус в офисе, на отдыхе и в баре: смешные коллажи с героями классической живописи
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Иисус в офисе, на отдыхе и в баре: смешные коллажи с героями классической живописи 

PlayboyRussia.com 8 июля 2018
Фото: PlayboyRussia.com
Украинская художница Алла Мингалева делает комичные коллажи с героями классической живописи в современном мире.
Все они ходят по подиуму, пьют в барах, отдыхают в лаунж-зонах, работают в офисах, одним словом, ведут себя, как простые люди.
Здесь и далее фото @allad8
Когда-то мы писали про коллажи бразильского художника, который подобным же образом встраивал героев классической живописи в современные локации. Однако работы Мингалевой нас впечатлили даже гораздо больше, и мы просто не могли пройти мимо них.
В беседе с изданием Bird In Flight Мингалева рассказала, что работает над этим проектом уже около года, а самая любимая часть в ее творчестве — персонажи классики в офисной обстановке.
«Мне интересно было «реинкарнировать» их и посмотреть, как они впишутся в современные реалии. Получилось очень забавно — особенно те коллажи, что посвящены офисной жизни», — заявила она.
Она также рассказала, что сначала показала эти работы своим коллегам, и они были в полном восторге. А уже спустя некоторое время ее творчество стало распространяться по всему интернету.
Ранее мы писали про американскую художницу Кристен Ли Вон, которая рисует яркие, саркастичные, а иногда и жестокие иллюстрации, с помощью которых она пытается понять себя и человеческую природу. Также советуем посмотреть на работы бельгийского художника, который использует в своем творчестве свет и тень от подручных предметов.
Остальные коллажи Аллы Мингалевой смотрите в нашей галерее:
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