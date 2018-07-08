Сатирические иллюстрации ростовского художника к роману «Мастер и Маргарита» 

Иллюстраций к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» великое множество. И именитые мастера, и неизвестные широкой публике художники иллюстрировали это произведение в совершенно разных направлениях: от классики до сюрреализма. Но художник из Ростова Александр Ботвинов выбивается из общей массы. Его работы наполнены сатирой и сарказмом, а в образах героев можно узнать черты знаменитых личностей нашего времени.
Источник: Культурология
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Суд Великого Синедриона при Храме в зале из тесаных камней.
Пилат и Банга.
Фонтан «Писающие мальчики» на великом балу у сатаны.
Азазелло.
Волшебная мазь для королевы.
Нехорошая квартира.
Шабаш.
Левий Матвей.
Иуда и Низа.
Абадонна.
Клиника Стравинского.
Чума-Аннушка.