Ещё
Сатирические иллюстрации ростовского художника к роману «Мастер и Маргарита»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Сатирические иллюстрации ростовского художника к роману «Мастер и Маргарита» 

Bigpicture.ru 8 июля 2018
Фото: Bigpicture.ru
Иллюстраций к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» великое множество. И именитые мастера, и неизвестные широкой публике художники иллюстрировали это произведение в совершенно разных направлениях: от классики до сюрреализма. Но художник из Ростова Александр Ботвинов выбивается из общей массы. Его работы наполнены сатирой и сарказмом, а в образах героев можно узнать черты знаменитых личностей нашего времени.
Источник: Культурология
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Суд Великого Синедриона при Храме в зале из тесаных камней.
Пилат и Банга.
Фонтан «Писающие мальчики» на великом балу у сатаны.
Азазелло.
Волшебная мазь для королевы.
Нехорошая квартира.
Шабаш.
Левий Матвей.
Иуда и Низа.
Абадонна.
Клиника Стравинского.
Чума-Аннушка.
Bigpicture.ru: последние новости
Недетские рисунки этого русского художника весьма неоднозначны Дэмьен Хёрст подарит картину стоимостью 3200 долларов за лучший комментарий к его фотографии в белье Вы точно не догадаетесь, что это: одна из первых оптических иллюзий, спрятанная в картине 1533 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение