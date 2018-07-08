Сатирические иллюстрации ростовского художника к роману «Мастер и Маргарита» 

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Дэмьен Хёрст подарит картину стоимостью 3200 долларов за лучший комментарий к его фотографии в белье

Вы точно не догадаетесь, что это: одна из первых оптических иллюзий, спрятанная в картине 1533 года