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Нарисованные мультгерои встречаются с реальностью
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Нарисованные мультгерои встречаются с реальностью 

Tlum.ru 8 июля 2018
Фото: Tlum.ru
Мохаллад Хабиб из Ливана по профессии фармацевт, а по призванию — художник. Он признается, что любит совмещать рисунки с фотографией, производя таким образом впечатление на людей. Нередко он рисует героев популярных мультфильмов, например, целующую его Ариэль, или пчелку Майю, которая льет мед прямо в рот художника.
Работы Хабиба — отличная идея детского и семейного досуга. Если ваш ребенок совсем заскучал на каникулах, то, во-первых, вы можете скачать приложение «Мульт», и ему мультфильмов до конца следующих летних каникул хватит. А, во-вторых, предложите ему сделать нечто похожее — совместить реальность с рисунком. И кто знает, возможно когда-нибудь мы на Тлум.ру опубликуем фотоподборку уже вашего маленького художника.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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