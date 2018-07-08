Нарисованные мультгерои встречаются с реальностью

Мохаллад Хабиб из Ливана по профессии фармацевт, а по призванию — художник. Он признается, что любит совмещать рисунки с фотографией, производя таким образом впечатление на людей. Нередко он рисует героев популярных мультфильмов, например, целующую его Ариэль, или пчелку Майю, которая льет мед прямо в рот художника.

Работы Хабиба — отличная идея детского и семейного досуга. Если ваш ребенок совсем заскучал на каникулах, то, во-первых, вы можете скачать приложение «Мульт», и ему мультфильмов до конца следующих летних каникул хватит. А, во-вторых, предложите ему сделать нечто похожее — совместить реальность с рисунком. И кто знает, возможно когда-нибудь мы на Тлум.ру опубликуем фотоподборку уже вашего маленького художника.

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