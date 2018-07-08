Воронежцам рассказали о ярких моментах из жизни археографа Николая Второва

8 лет своей жизни он провёл в Воронеже. Он был умён, хорошо образован, круг его интересов был обширным и касался литературы, истории, географии, статистики, юриспруденции. Да чем только не интересовался этот человек! В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Николая Второва — археографа, этнографа, литератора, общественного деятеля. В областном литературном музее имени Никитина открылась выставка, посвящённая этому интересному человеку. С ним регулярно встречались известные поэты, писатели и учёные, в том числе будущие декабристы. Его деятельность начиналась в Самаре и Казани, затем в Петербурге. Особенно интересен воронежский период жизни Николая Второва. Он длился недолго, всего 8 лет, но это был один из ярких периодов его жизни. Он стал центром, вокруг которого сгруппировались образованнейшие люди губернского города. Его квартира стала штабом объединения энтузиастов. Они сами называли это «второвским кружком».