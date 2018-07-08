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Воронежцам рассказали о ярких моментах из жизни археографа Николая Второва
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Воронежцам рассказали о ярких моментах из жизни археографа Николая Второва 

Вести Воронеж 8 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
8 лет своей жизни он провёл в Воронеже. Он был умён, хорошо образован, круг его интересов был обширным и касался литературы, истории, географии, статистики, юриспруденции. Да чем только не интересовался этот человек! В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Николая Второва — археографа, этнографа, литератора, общественного деятеля. В областном литературном музее имени Никитина открылась выставка, посвящённая этому интересному человеку. С ним регулярно встречались известные поэты, писатели и учёные, в том числе будущие декабристы. Его деятельность начиналась в Самаре и Казани, затем в Петербурге. Особенно интересен воронежский период жизни Николая Второва. Он длился недолго, всего 8 лет, но это был один из ярких периодов его жизни. Он стал центром, вокруг которого сгруппировались образованнейшие люди губернского города. Его квартира стала штабом объединения энтузиастов. Они сами называли это «второвским кружком».
Проводилась активная работа по изучению истории края, собиранию, исследованию документов, восстановлению исторических текстов. Затем их печатали в «Воронежских губернских ведомостях». Члены кружка с увлечением изучали быт, народное творчество местных сел и деревень, составили альбом с зарисовками крестьянских типов и костюмов. Второв обратил внимание на молодого талантливого поэта Ивана Никитина, всячески поддерживал его. Все последующие годы их связывала дружба. После отъезда Николая Ивановича из Воронежа переписка и общение друзей продолжались. — Наша выставка интересна тем, что на ней в таком объёме представлены оригинальные вещи Н. И. Второва. Они были переданы музею внучкой Ольгой Викторовной Синакевич. Здесь записные книжки Второва, монеты из его коллекции, образцы пород, собранные на вулкане Везувий. Много фотографий из семейного альбома — родственники, члены семьи, друзья, — рассказала старший научный сотрудник Воронежского литературного музея Маргарита Якович.
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