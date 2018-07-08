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Ключевым элементом стенда Свердловской области на ИННОПРОМЕ стала заявка на «Экспо-2025»
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Ключевым элементом стенда Свердловской области на ИННОПРОМЕ стала заявка на «Экспо-2025» 

ТАСС 8 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Ключевым элементом стенда Свердловской области на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 стала заявка Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Евгений Куйвашев после осмотра выставки ИННОПРОМ-2018.
"Стенд Свердловской области расположился на площади 200 кв. м. На нем можно узнать об инвестиционном потенциале региона. Ключевым элементом стенда является участие Екатеринбурга в конкурсе за право проведения всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Голосование пройдет в ноябре в Париже", — сказал Куйвашев.
Он отметил, что «после каждого ИННОПРОМА остается что— то полезное». «Со страной — партнером выставки увеличивается товарооборот. В этом году страной — партнером выставки стала Республика Корея», — сказал Куйвашев.
Тема российской заявки на проведение «Экспо-2025» — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Российский оргкомитет подготовил концепцию «Умного города», который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство», партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра — Информационное агентство России ТАСС.
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