Новый конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут зимой 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. / ТАСС /. Строительство нового конгресс-холла, где пройдет форумная часть международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, будет завершено зимой 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после осмотра выставки ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области на год перенесло сроки открытия нового конгресс-холла в Екатеринбурге. Его планируют открыть к июлю 2019 года. На полях выставки ИННОПРОМ-2017 Куйвашев сообщал журналистам, что строительство конгресс-холла планировалось завершить к июлю 2018 года, к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

"Выставка развивается. Уже в следующем году мы будем в новом конгресс-холле, который будет сдан зимой 2018 года. Он будет готов к приему гостей ИННОПРОМА-2019, — сказал Куйвашев.

Ранее Управление государственной экспертизы Свердловской области оценило стоимость строительства в 3,36 млрд рублей. По словам Куйвашева, введение в эксплуатацию нового конгресс-холла позволит расширить возможности выставки. Помещение, где сейчас проходят форумы и панельные дискуссии в международном выставочном центре «Екатеринбург— Экспо», будут отданы под выставочные павильоны. Губернатор не уточнил, насколько расширятся площади.