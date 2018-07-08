Ещё
Новый конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут зимой 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Новый конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут зимой 2018 года 

ТАСС 8 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Строительство нового конгресс-холла, где пройдет форумная часть международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, будет завершено зимой 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после осмотра выставки ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области на год перенесло сроки открытия нового конгресс-холла в Екатеринбурге. Его планируют открыть к июлю 2019 года. На полях выставки ИННОПРОМ-2017 Куйвашев сообщал журналистам, что строительство конгресс-холла планировалось завершить к июлю 2018 года, к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.
"Выставка развивается. Уже в следующем году мы будем в новом конгресс-холле, который будет сдан зимой 2018 года. Он будет готов к приему гостей ИННОПРОМА-2019, — сказал Куйвашев.
Ранее Управление государственной экспертизы Свердловской области оценило стоимость строительства в 3,36 млрд рублей. По словам Куйвашева, введение в эксплуатацию нового конгресс-холла позволит расширить возможности выставки. Помещение, где сейчас проходят форумы и панельные дискуссии в международном выставочном центре «Екатеринбург— Экспо», будут отданы под выставочные павильоны. Губернатор не уточнил, насколько расширятся площади.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство», партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра — информационное агентство России ТАСС.
ТАСС: последние новости
Тульский завод "Октава" впервые показал новую аппаратуру спецсвязи на ИННОПРОМе Торговый дом "Сделано в Удмуртии" будет продвигать системы отопления от завода "Купол" В Екатеринбурге используют корейские технологии при создании "умного города"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение