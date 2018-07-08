Более 300 военнослужащих и членов их семей зенитной ракетной бригады ЮВО посетили выставку холодного оружия времен Кавказской войны

Помимо представленных экспонатов, необычность выставки состоит в том, что все гости получили возможность не только посмотреть, но и подержать в руках экспонаты XVIII века.

Более 300 военнослужащих и членов их семей посетили выставку холодного и огнестрельного оружия времен Кавказской войны Николая Твердохлебова.

Выставка была организована по инициативе командования соединения и проведена на базе зенитной ракетной бригады Южного военного округа, дислоцирующейся в Краснодарском крае.

Перед началом выставки организаторы выступили с обширной и подробной лекцией о каждом виде и разновидности представляемого оружия.

Помимо представленных экспонатов, необычность выставки состоит в том, что все гости получили возможность не только посмотреть, но и подержать в руках экспонаты XVIII века, среди которых сабли, шашки, ятаганы, ножи, кинжалы, перначи, нагайки, винтовки, пистолеты, газыри и пороховницы.

Всего, для военнослужащих соединения и членов их семей, организаторами выставки было представлено около 100 экспонатов холодного и огнестрельного оружия XVIII века.