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Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль искусств «Вдохновение»
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Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль искусств «Вдохновение» 

Вечерняя Москва 8 июля 2018
В Доме культуры покажут кино и театральные постановки.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей Москвы на международный фестиваль искусств «Вдохновение», который пройдет в столице с 20 июля по 5 августа.
— Впервые после реставрации кино и театральные постановки покажут в Доме культуры, — написал мэр столицы на официальной странице в Твиттер.
С 20 июля по 5 августа на #ВДНХ в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение». Впервые после реставрации кино и театральные постановки покажут в Доме культуры. Он был построен в 1954 году и в нем традиционно проходили концерты, спектакли и вечера отдыха. pic.twitter.com/7vsspeW4Lu
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 июля 2018 г.
Сергей Собянин добавил, что Дом культуры был построен в 1954 году. Он уточнил, что в культурном учреждении традиционно проходили спектакли, концерты и вечера отдыха.
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