Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль искусств «Вдохновение»

В Доме культуры покажут кино и театральные постановки.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей Москвы на международный фестиваль искусств «Вдохновение», который пройдет в столице с 20 июля по 5 августа.

— Впервые после реставрации кино и театральные постановки покажут в Доме культуры, — написал мэр столицы на официальной странице в Твиттер.

С 20 июля по 5 августа на #ВДНХ в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение». Впервые после реставрации кино и театральные постановки покажут в Доме культуры. Он был построен в 1954 году и в нем традиционно проходили концерты, спектакли и вечера отдыха. pic.twitter.com/7vsspeW4Lu

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 июля 2018 г.

Сергей Собянин добавил, что Дом культуры был построен в 1954 году. Он уточнил, что в культурном учреждении традиционно проходили спектакли, концерты и вечера отдыха.