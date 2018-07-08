Путин: «Иннопром-2018» будет способствовать расширению международной кооперации

МОСКВА, 8 июля. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Международной промышленной выставки «Иннопром-2018», отметив, что она будет способствовать расширению международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Убежден, что выставка пройдет успешно, будет способствовать расширению международной кооперации, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, даст старт новым, перспективным проектам", — говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что форум с каждым годом объединяет все большее число участников из разных стран и укрепляет свой авторитет как экспертная площадка для обсуждения широкого круга вопросов углубления международного сотрудничества, деловых контактов, демонстрации российских и зарубежных инновационных разработок.

"Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей. И потому считаю тему нынешней выставки — «Цифровое производство» — весьма актуальной и востребованной", — добавил президент.