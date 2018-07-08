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Путин: «Иннопром-2018» будет способствовать расширению международной кооперации
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Путин: «Иннопром-2018» будет способствовать расширению международной кооперации 

ТАСС 8 июля 2018
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Международной промышленной выставки «Иннопром-2018», отметив, что она будет способствовать расширению международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Убежден, что выставка пройдет успешно, будет способствовать расширению международной кооперации, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, даст старт новым, перспективным проектам", — говорится в приветствии.
Глава государства отметил, что форум с каждым годом объединяет все большее число участников из разных стран и укрепляет свой авторитет как экспертная площадка для обсуждения широкого круга вопросов углубления международного сотрудничества, деловых контактов, демонстрации российских и зарубежных инновационных разработок.
"Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей. И потому считаю тему нынешней выставки — «Цифровое производство» — весьма актуальной и востребованной", — добавил президент.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером «Иннопром-2018» стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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