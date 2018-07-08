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Художник Брагин запечатлел сейв Акинфеева в Подмосковье
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Художник Брагин запечатлел сейв Акинфеева в Подмосковье 

Газета.Ru 8 июля 2018
В одном из жилых домов подмосковных Химок появилось граффити вратаря сборной России Игоря Акинфеева, передает НСН.
Художник Дмитрий Брагин, работы которого хранятся в Музее иллюзий в Лос-Анджелесе, запечатлел капитана национальной команды в момент знаменитого сейва ногой в матче с Испанией. Инициатором раскрасить таким образом холл одного из домов стала управляющая компания.
Сейв Игоря Акинфеева в серии пенальти с испанцами привел команду Станислава Черчесова к выходу в четвертьфинал финала чемпионата мира по футболу 2018.
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