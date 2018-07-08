«Я милого узнаю по сомбреро». Культурные похождения фанатов ЧМ

Художественный руководитель музея А. С. Пушкина Аким Салбиев рассказал НСН, что иностранные фанаты больше интересуются культурой.

Приехавшие в Россию иностранные фанаты «больны» не только футболом. Многие из них решили воспользоваться уникальным шансом и познакомиться поближе с российской культурой. Наплыв болельщиков отмечается во всех музеях городов-участников ЧМ-2018. Самый большой поток иностранцев, конечно, зафиксирован в музеях Москвы. Так, комплекс Исторический музей с начала ЧМ-2018 посетили порядка 40 тысяч иностранцев.

И такая картина наблюдается во всех музеях столицы. Как рассказал в эфире НСН художественный руководитель музея А. С. Пушкина Аким Салбиев, иностранные болельщики выделяются среди прочих посетителей не только цветом кожи и национальной атрибутикой, но и хорошим настроением.

«Наши соплеменники и гости столицы всегда ходят в музей им. Пушкина и его филиалы на Пречистенке, Арбате и Старой Басманной улице. В Дни ЧМ в музеях, действительно, много иностранцев, мы их сразу узнаем по сомбреро, по цвету кожи, по майкам, по бейджам и паспортам болельщиков. Большое количество гостей в нашем музее сейчас мне напоминает «Ночь в музее», «Ночь искусств» или даже карнавал. Замечательно, что в такую не очень теплую погоду они идут в музеи, они радуются. К слову, они всегда радуются, независимо от погоды, чего не скажешь о наших соотечественниках», — поделился выводами собеседник агентства.