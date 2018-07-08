Мантуров: Для иностранных промышленников ИННОПРОМ — ворота в ЕАЭС

О том, как развиваются эти тенденции, перед открытием международной выставки ИННОПРОМ-2018 «РГ» рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров

Денис Валентинович, какие цели поставлены перед выставкой ИННОПРОМ в этом году?

Денис Мантуров: ИННОПРОМ — это большая промышленная ярмарка, самая быстрорастущая выставка в Евразийском регионе. Она имеет прикладной характер, и это ее главное отличие от других крупных выставочных мероприятий в России. За последние годы она превратилась в большую международную торговую площадку. Сюда приезжают покупать и продавать, налаживать долгосрочные контакты.

В течение четырех дней работы выставки и форума главы крупных международных промышленных компаний, представители малого и среднего бизнеса, эксперты отрасли, представители профессиональных ассоциаций и органов власти собираются на одной площадке и максимально эффективно решают задачи как своего бизнеса, так и экономики в целом.

Выставка ИННОПРОМ имеет международный статус. Расширяется ли участие зарубежных экспонентов?

Денис Мантуров: Самые большие иностранные делегации и национальные экспозиции в этом году представят Республика Корея, Германия, Япония, Италия, Франция и Беларусь. В этом году впервые в ИННОПРОМе примут участие Швейцария и Словакия. Будут представлены и более 60 регионов России. Ярмарка представляет большой ассортимент продуктов, услуг и технологий отечественных производителей — как крупных компаний, так и средних и малых предприятий. Наполнение выставки за 9 лет также качественно изменилось, растет число профессиональных посетителей — их доля уже превысила 60 процентов. Второй год проводятся мероприятия совместно с Международной федерацией робототехники, ведущими промышленными ассоциациями Германии, Швейцарии, Италии, Кореи, Китая, Японии. Для нас важно, что в мире ИННОПРОМ воспринимают как важнейшую торговую площадку для работы на российском рынке. И не только. Для многих иностранных участников — это ворота в Евразию, на рынки стран ЕАЭС . Несколько тысяч профессиональных покупателей из стран Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, Юго-Восточной Азии, и, конечно, СНГ каждый год приезжают на ИННОПРОМ.

В мире ИННОПРОМ воспринимают и как важнейшую торговую площадку для работы на российском рынке, и как ворота в Евразию, на рынки стран ЕАЭС

В этом году основной темой ИННОПРОМа станет «Цифровое производство». Почему выбрана именно она?

Денис Мантуров: Эта тема развивалась последовательно, на протяжении последних четырех лет. Из года в год на выставку приезжали лучшие эксперты для обсуждения новейших тенденций в цифровом производстве, они представляли лучшие кейсы. Мировые флагманы Индустрии 4.0 каждый год демонстрируют свои технологии и машины. И, конечно, передовые российские производители — как большие компании, так и малый и средний бизнес. В основных сессиях ИННОПРОМа участвуют главы крупнейших компаний мира и члены правительства России , мы вместе обсуждаем стратегии и пути цифровизации производства, реализацию правительственных программ в этой области, взаимодействие регулирующих органов власти и бизнеса. Важность этой темы трудно сегодня переоценить.

Генеральным партнером ИННОПРОМа в этом году является Республика Корея. Готовятся ли конкретные контракты участия бизнеса этой страны в совместных проектах с российскими компаниями?

Денис Мантуров: Республика Корея — второй по товарообороту партнер России в Азии по итогам 2017 года. Объемы импорта и экспорта между нашими странами выросли на 27,2 процента — до 19,2 миллиарда долларов. Корейская сторона прикладывает все усилия для поддержки тенденции роста товарооборота. Республика Корея является одним из лидеров современного производства, занимает первое место в мире по показателю роботизации: 630 роботов на каждых 10 тысяч рабочих. Такие корейские компании, как Hyundai Motor и Samsung, являются крупнейшими инвесторами в нашей стране. Мы уверены, что приход на российский рынок и других корейских компаний, таких, как Daewoo Heavy Industries, SK Holding, начнется именно с ИННОПРОМа. Крупнейшие бизнес-ассоциации Республики Корея KOTRA, KITA и KOAMI еще прошлым летом активно включились в подготовку выставки, так как видели ее большой потенциал. Национальная экспозиция Кореи составит около четырех тысяч квадратных метров, а в составе делегации мы ожидаем не менее 300-400 руководителей бизнеса. Одним из главных треков деловой программы ИННОПРОМа будет Российско-корейский промышленный форум с участием глав ведущих корейских промышленных компаний — Doosan Infracore, POSCO ICT, Daewoo Shipbuilding, др.

Участие Южной Кореи в статусе главного партнера выставки говорит о ее намерении усилить технологическую кооперацию. С этой целью разработан ряд эффективных инструментов поддержки крупных совместных проектов в сфере робототехники, искусственного интеллекта и информационных технологий. Одна из целей участия Кореи в выставке — увеличение числа совместных проектов в сфере строительства корейских предприятий в России — в нефтехимической промышленности, робототехническом производстве и др.

Повышается ли роль международных промышленных выставок в развитии экономики и производственных предприятий в регионах?

Денис Мантуров: Безусловно, товарное производство и выставки — неразрывные элементы одной системы. Крупнейшие промышленные выставки в мире проводятся в наиболее развитых регионах промышленного производства, как, например, Ганноверская промышленная ярмарка. Наш собственный пример — ИННОПРОМ, проходящий в Екатеринбурге, который исторически является национальным промышленным центром. Однако мы заинтересованы в росте числа таких центров, специализирующихся в различных отраслях производства. Это будет способствовать возникновению новых промышленных выставок и развитию экономики их регионов.

Какие меры сегодня есть в арсенале министерства для поддержки и развития выставочной деятельности и участия предприятий в международных выставках?

Денис Мантуров: Минпромторг России осуществляет общую координацию выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в нашей стране. Мы сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой , Российским союзом выставок и ярмарок, другими специализированными объединениями.

Ярмарка представляет большой ассортимент продуктов, услуг и технологий отечественных крупных, средних и малых предприятий

С 2017 года вместе с Российским экспортным центром министерство содействует российским предприятиям и компаниям, чьи товары и услуги ориентированы на внешние рынки. Субсидирование расходов, связанных с демонстрацией продукции и представлением товаров и услуг на международных выставках, проводимых в России и за рубежом, позволяет предприятиям расширить географию поставок и наращивать производство.

За 2017 год по программе предоставления субсидий РЭЦ на финансирование затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки, поддержку получили более 550 российских компаний. В 2016 году их было всего около двухсот. По итогам двух кварталов этого года количество компаний-экспортеров, получивших поддержку, уже превысило семьсот, так что показатель прошлого года, несомненно, будет превзойден.