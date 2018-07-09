Музей Метрополитен посетили рекордные 7,35 млн человек

Музей Метрополитен в Нью-Йорке объявил, что за прошедший финансовый год музей, включая его главной здание на Пятой авеню и филиалы Мет Клойстерс и Мет Бройер, посетили рекордные 7,35 млн человек. Этот показатель во многом обеспечен огромным успехом выставки «Микеланджело. Божественный рисовальщик и конструктор», проходившей с 13 ноября 2017 по 12 февраля 2018 года и привлекшей 702 516 посетителей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых за всю историю музея. За прошедший год музей получил даров, пожертвований, членских взносов и государственную помощь на сумму $250 млн Крупнейшим стал дар Герберта и Флоренс Ирвинг в размере $80 млн Музей продолжает оставаться одним из самых посещаемых туристических центров Нью-Йорка. Притоку посетителей не помешало даже введение обязательной входной платы для туристов: на туристов пришлось 34% посетителей музея, 32% — жители Нью-Йорка, 13% приехали из соседних штатов. Сайт музея насчитал 30,4 млн посещений, 32% из которых были из-за рубежа. В значительной степени это объясняется решением музея предоставить свободный доступ к 375 тыс. изображений онлайн-коллекции.

Источник: artdaily