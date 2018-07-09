Я в фадеевцы пошёл! Мемориальному музею Фадеева в селе Чугуевка — 58 лет

Литературно-мемориальный музей в приморской селе Чугуевка — единственный в стране музей, посвященный личности культового советского писателя Александра Фадеева . В его фондах — около 20 тысяч экспонатов. Редкие издания книг и рукописей, не опубликованные фотографии, документы, личные вещи. По словам зав. филиалом арсеньевского краевого музея Людмилы Бадюк, сегодня учреждение культуры выполняет несколько функций.

— В первую очередь, просветительскую, — уточнила Людмила Бадюк. — Стараемся приучить детей к живому общению с книгой. Кроме того, в здании располагается коллекция по истории и археологии, выставочный и лекционный залы. Работает передвижная выставка из головного музея «От просветителя к святителю», открыта выставка декоративно-прикладного творчества жителей Чугуевки в уникальной технике шерстяная акварель.

Историю заселения района отражают предметы, принадлежавшие старообрядческим семьям: уникальный крест медного литья, домашняя утварь, плотницкие инструменты, с помощью которых строили дома, конный плуг, ткацкие станки.

— Наша любимая аудитория — школьники, — продолжает зав. музеем. — Первого сентября к нам в гости приходят ребята из школы им. Фадеева. Они участники мероприятий, мастер-классов, музейных квестов.

К слову, лучшие ученики школы посвящаются в «фадеевцы». Им повязывают голубые галстуки и надевают пилотки. Здесь писателем гордятся, а музейная экспозиция подробно рассказывает о нём, о судьбе близких, друзей, о героях произведений.