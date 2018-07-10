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Камень королев: в Москве открылась выставка жемчуга
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Камень королев: в Москве открылась выставка жемчуга 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Камни для уникальной экспозиции в Москву привезли из Катара — страны, которая начала добывать жемчуг раньше, чем нефть.
В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Жемчуг: сокровища морей и рек». Камни для уникальной экспозиции привезли из Катара — страны, которая начала добывать жемчуг раньше, чем нефть.
Жемчуг из коллекции собран в различных уголках Земли, от Жемчужного берега в Новом Свете до Азии и Ближнего Востока. Возраст только улучшает камни — в экспозиции есть экспонаты, история которых насчитывает несколько веков и даже тысячелетий.
«Самый старый предмет с жемчугом, который нам известен, ему около пяти тысяч лет… это небольшая серьга, которую мы обнаружили в Бахрейне», — поделился куратор музеев Катара Юбер Бари.
На выставке можно увидеть и редкий речной жемчуг, который добывается только в Азии и нескольких регионах России, и уникальную жемчужную брошь, дизайн которой был разработан Сальвадором Дали — экспозиция охватывает всю история добычи и использования знаменитого перламутрового камня.
В современности жемчуг все чаще выращивают искусственно, классический промысел отошел на второй план. Каждую жемчужину перед открытием просвечивают рентгеном — это позволяет избежать ненужной смерти десятков тысяч моллюсков, которая ранее была неминуема при поиске знаменитого камня.
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