Музеи Катара покажут в Москве всемирно известную коллекцию жемчуга

Выставка «Жемчуг: Сокровища морей и рек» на основе всемирно известной коллекции жемчуга Музеев Катара прибудет в Москву в июле в рамках перекрестного Года культуры Катара и России 2018. Выставка, демонстрирующая более ста уникальных предметов, впервые познакомит посетителей с произведениями ювелирного и прикладного искусства из пресноводного жемчуга Средней Азии.

В ее составе пятьдесят никогда ранее не выставлявшихся экспонатов, специально отобранных для показа в России. Проект Музеев Катара организован Всемирным Алмазным Музеем в Выставочном комплексе Государственного исторического музея с 11 июля по 1 октября 2018 г. Среди шедевров — великолепная тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской и старинные драгоценности монарших домов Европы.

Эта первая передвижная выставка Музеев Катара — один из их главных проектов, который знакомит посетителей разных стран с преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Прослеживая возникновение и развитие жемчужных промыслов, она рассказывает о древних способах добычи драгоценного минерала, применявшихся ныряльщиками, и дает общее представление о торговле жемчугом в странах Персидского залива. Выставка уже в шестой раз выезжает в другие страны. В прошлый раз она была проведена в 2016 г. в Китае в рамках программы Года культуры Китай — Катар.

Говоря об экспозиции, куратор выставки доктор Юбер Бари заметил: «Жемчуг издавна привлекал художников своим сдержанным изяществом и таинственностью. Наша разносторонняя экспозиция ответит на многие вопросы, связанные с этим природным чудом, в то же время увлекая посетителей в захватывающее путешествие по истории добычи жемчуга и торговли им в Катаре. Выставка станет крупным событием перекрестного Года культуры Катара и России 2018, дав возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Мы надеемся, что это поможет нашим народам и странам стать еще ближе друг к другу».

Официальное открытие перекрестного Года культуры Катара и России состоялось в феврале 2018 года в Дохе. Программа включает многочисленные выставки, концерты и фестивали, образовательные и благотворительные мероприятия, второе по счету празднование Национального дня Катара в Москве и другие проекты, часть из которых состоится в 2019 году. Перекрестный Год культуры Катара и России 2018 реализован ведущими культурными организациями Катара и России, при участии Посольства Катара в Москве, Посольства Российской Федерации в Дохе, Министерства культуры Российской Федерации , Министерства культуры и спорта Катара и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», а также при поддержке Qatar Airways.

Этот Год культуры — часть исторической инициативы, разработанной под руководством председателя Музеев Катара, Ее Превосходительства шейхи Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани в 2012 г. Он призван укрепить взаимопонимание народов двух стран за счет обмена в области искусства, культуры и исторического наследия, а также предоставить реальную возможность установления надежных связей между творческими кругами катарского и российского общества для продолжительного и плодотворного сотрудничества.

С даты своего основания в 2005 г. Музеи Катара стремятся углублять понимание истории международных связей своей страны. Сосредоточив усилия на развитии искусства и творчества, а также на сохранении культурно-исторического наследия, организация обеспечивает центральную роль Катара в культурном диалоге современности.