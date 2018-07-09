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Жемчуг из Музеев Катара
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Жемчуг из Музеев Катара 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Историческом музее открылась выставка морских сокровищ.
Выставка «Жемчуг: сокровища морей и рек» из собрания музеев Катара открылась сегодня в Государственном историческом музее. Экспозицию в стенах его филиала — бывшего музея В. И. Ленина — представил посол государства Катар в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
— 2018-й — Год культуры Катара в России. Он призван укрепить взаимопонимание народов двух стран благодаря обмену в области искусства, культуры и исторического наследия, а также предоставить реальную возможность установления надежных связей между творческими кругами катарского и российского общества, — сказал посол.
Специально для этой выставки вход на нее стилизован под арабскую архитектуру. Окна задрапированы, горят лишь несколько неярких светильников, и только бюст русского царя Александра II напоминает, что вы все-таки в Историческом музее, а не где-нибудь в столице Катара Дохе.
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