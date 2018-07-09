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«Иннопром» в режиме онлайн: после бурных воскресных танцев бизнесмены собираются на выставке
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«Иннопром» в режиме онлайн: после бурных воскресных танцев бизнесмены собираются на выставке 

e1.ru 10 часов назад
После бурных танцев под «Хор Турецкого» бизнесмены из разных стран приступают к тому, ради чего приехали в Екатеринбург. В ближайшие четыре дня будет проходить девятый «Иннопром». Понедельник — главный день, а потому E1.RU расскажет о событиях выставки в режиме онлайн.
Если вы находитесь на «Иннопроме» и стали свидетелем чего-то интересного, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
Спонсор онлайн-трансляции — Русская медная компания.
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