«Иннопром» в режиме онлайн: после бурных воскресных танцев бизнесмены собираются на выставке

После бурных танцев под «Хор Турецкого» бизнесмены из разных стран приступают к тому, ради чего приехали в Екатеринбург. В ближайшие четыре дня будет проходить девятый «Иннопром». Понедельник — главный день, а потому E1.RU расскажет о событиях выставки в режиме онлайн.

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