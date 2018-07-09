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Художественный музей покажет чувственные фото звезд
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Художественный музей покажет чувственные фото звезд 

Собака.ru 10 часов назад
Фото: Собака.ru
Выставка, посвященная легендарному календарю Pirelli, удивит зрителей не только снимками известных обнаженных актрис, но и портретом россиянки — преподавателя МГИМО.
Откровенные, но не пошлые фотографии давно гастролируют по лучшим музеям мира. В Новосибирском Художественном музее экспозиция представлена работами Питера Линберга — единственного фотографа, который сотрудничал с Pirelli трижды, а также снимками других мастеров, принимавших участие в проекте с 1988 по 2016 год.
Питер Линберг сотрудничал с такими известными журналами как Vogue, Rolling Stone, Harper`s Bazaar, The Face и Visionaire. Свою серию черно-белых фотографий Линберг назвал «запечатленные эмоции». По его мнению, увидеть настоящего человека и обнажить его душу на снимке можно, передав чувства, которые тот испытывает. Мастер не использовал ретуши в фотографиях, чтобы показать красоту любого возраста такой, какой она действительно является. В 2017 году на страницы Pirelli попали пятнадцать женщин: Николь Кидман, Ума Турман, Кейт Винслет, Люпита Нионго и другие голливудские актрисы. Единственной девушкой, не принадлежащей миру кино, стала москвичка Анастасия Игнатова — преподаватель кафедры политической теории МГИМО. Увидев Анастасию, Питер Линберг поставил цель — ее лицо должно быть в календаре. У Pirelli не было выбора, ведь признанный мастер настаивал на своем, и россиянка приняла участие в проекте наравне с зарубежными кинозвездами.
Новосибирский художественный музей, 14 июня — 2 сентября
Текст: Арина Брованова
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