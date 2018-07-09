В Омске на два дня остановится музей на колесах

13 и 14 июля омичей смогут побывать в передвижном выставочном комплексе РЖД . Состав из восьми вагонов будет стоять на путях станции «Омск-Пассажирский», сообщают корреспонденты ГТРК-Омск.

В музее представлены выставки передовых решений в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, отечественной энергетики, подготовки современных кадров.

Также омичи смогут посидеть за тренажёром локомотива, проверить себя на радиацию и увидеть интерактивную модель звёздного неба.

Отметим, что за входной билет нужно будет заплатить 70 рублей, а дети до 12 лет, студенты и слушатели учебных заведений посетят музей бесплатно.