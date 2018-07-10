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В Омске откроется музей сибирского рока
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В Омске откроется музей сибирского рока 

Омск Здесь 10 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Он заработает в здании Киновидеоцентра на улице 10 лет Октября, сейчас омичей просят помочь с экспонатами. В творческом объединении рок-музыкантов и их поклонников «Орден сибирского рока» рассказали о создании музея омской рок-культуры. Как пояснили в министерстве культуры Омской области, их поддержали в Киновидеоцентре.
— Учреждение предложило свое помещение и стало участником проекта по созданию рок-клуба в Омске. Выставка экспонатов омской рок-культуры будет располагаться в самом Киновидеоцентре, омичей просят помочь с экспонатами, — сообщили в Минкульте.
В музей готовы принять любые вещи, связанные с творчеством омских рок-коллективов и музыкантов: личные вещи, музыкальные инструменты, раритетное оборудование, аудио— и видеоматериалы, фото, афиши, плакаты, картины, рисунки, книги, журналы, газетные вырезки по тематике, сувениры.
— Особенно для экспозиции интересны экспонаты известных и старых коллективов: «Гражданская Оборона», «Пик-Клаксон», «Воланд», «Южный Крест», «Штурм», «Кровавый Утренник», «Исайя» и множество других, — пояснили в «Ордене сибирского рока».
— Это не просто выставка, это знакомство с музыкой. Мы будем делать подборку тематических фильмов, приглашать зрителей на наши программы, проводить квесты. В сентябре планируем начать оформление, — рассказал директор Киновидеоцентра Сергей Фамильцев.
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