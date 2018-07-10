В Омске откроется музей сибирского рока

Он заработает в здании Киновидеоцентра на улице 10 лет Октября, сейчас омичей просят помочь с экспонатами. В творческом объединении рок-музыкантов и их поклонников «Орден сибирского рока» рассказали о создании музея омской рок-культуры. Как пояснили в министерстве культуры Омской области, их поддержали в Киновидеоцентре.

— Учреждение предложило свое помещение и стало участником проекта по созданию рок-клуба в Омске. Выставка экспонатов омской рок-культуры будет располагаться в самом Киновидеоцентре, омичей просят помочь с экспонатами, — сообщили в Минкульте.

В музей готовы принять любые вещи, связанные с творчеством омских рок-коллективов и музыкантов: личные вещи, музыкальные инструменты, раритетное оборудование, аудио— и видеоматериалы, фото, афиши, плакаты, картины, рисунки, книги, журналы, газетные вырезки по тематике, сувениры.

— Особенно для экспозиции интересны экспонаты известных и старых коллективов: «Гражданская Оборона», «Пик-Клаксон», «Воланд», «Южный Крест», «Штурм», «Кровавый Утренник», «Исайя» и множество других, — пояснили в «Ордене сибирского рока».