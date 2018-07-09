Ещё
В Курске начались «Царские дни»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

В Курске начались «Царские дни» 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
С 9 по 18 июля в Курске пройдет православный фестиваль «Царские дни», сообщила пресс-служба городской администрации. Царскими днями раньше называли дни празднования торжественных событий из жизни императорской семьи.
В рамках православного фестиваля в библиотеках Курска пройдут тематические выставки, по храмам проедет передвижная экспозиция «Венценосная семья», в краеведческом музее будет организована выставка, посвященная периоду правления императора Николая II, а в областной научной библиотеке им. Н. Асеева пройдет филателистическая экспозиция «Романовы на почтовой марке». 17 июля в 8.00 состоится торжественное богослужение в храме святых Царственных страстотерпцев., — рассказали в мэрии.
АиФ: последние новости
В Воронеже могут создать Молодежный театр мюзикла В Белгороде пройдет выставка-ярмарка «Летний калейдоскоп» В Курской области пройдет фестиваль искусств «Арт-Окно»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение