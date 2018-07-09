В Курске начались «Царские дни» 

С 9 по 18 июля в Курске пройдет православный фестиваль «Царские дни», сообщила пресс-служба городской администрации. Царскими днями раньше называли дни празднования торжественных событий из жизни императорской семьи.
В рамках православного фестиваля в библиотеках Курска пройдут тематические выставки, по храмам проедет передвижная экспозиция «Венценосная семья», в краеведческом музее будет организована выставка, посвященная периоду правления императора Николая II, а в областной научной библиотеке им. Н. Асеева пройдет филателистическая экспозиция «Романовы на почтовой марке». 17 июля в 8.00 состоится торжественное богослужение в храме святых Царственных страстотерпцев., — рассказали в мэрии.