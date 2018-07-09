Галерея «Беляево» представляет выставку, посвященную Владимиру Маяковскому

Совместный художественный проект под названием: «Живопись словами / Между текстом и образом» подготовлен совместно с сотрудниками Государственного музея В. В. Маяковского и Объединением «Выставочные залы Москвы» к 125-летию известного отечественного поэта.

Как сообщается на сайте галереи, в экспозицию вошли уникальные материалы, представленные Государственным музеем В. В. Маяковского — живописные произведения поэта, рисунки «Жирафьей серии», плакаты «Окна РОСТА», профиль поэта, выполненный Александром Родченко , живописные и графические работы представителей русского авангарда, архивные фотографии, малотиражные иллюстрированные поэтические сборники.

В рамках проекта также пройдут лекции, экскурсии, поэтические читки, театральные и музыкальные перформансы, кинопоказы, литературные и художественные мастер-классы.

Открытие экспозиции состоится 18 июля, а посетить выставку можно будет до 28 сентября включительно.